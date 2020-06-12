Вопроса воды для Крыма в повестке дня нет — Шмыгаль

Об этом он сказал во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства" 11 июня.

"Возобновление поставки через Крымский канал сегодня на повестке дня не стоит, и это не является предметом какого-то торга, скажем так", - подчеркнул Шмыгаль.

Он подчеркнул, что в настоящее время вода в Крым не подается и "физически не может туда подаваться".

В то же время глава украинского правительства подчеркнул, что Россия как государство-оккупант "не всегда" выполняет требования соответствующей международной конвенции в отношении людей, проживающих в аннексированном Крыму.

Как сообщалось, ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина может возобновить поставку воды в Крым только после деоккупации полуострова.

В то же время, по мнению председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, вопрос подачи воды в оккупированный Крым для президента РФ Владимира Путина может стать поводом для расширения агрессии.

Президент американского фонда "Джеймстаун" Глен Говард также отмечал, что засушливое лето в Крыму может побудить Российскую Федерацию перейти к активным действиям в Херсонской области, чтобы получить контроль над Северо-Крымским каналом.

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