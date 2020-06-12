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США одобрили военную помощь Украине в $250 миллионов

12.06.2020 / 13:19
Официальный Вашингтон утвердил полностью пакет помощи Украине в сфере безопасности и обороны на сумму $ 250 млн по линии Пентагона.

Об этом сообщило в четверг, 11 июня, на официальной Facebook-странице Посольство Украины в США.

"В соответствии с рекомендациями Министерства обороны США Конгресс США утвердил весь пакет безопасности помощи Украине на 2020 год на сумму $ 250 млн по программе "Инициатива безопасности помощи Украине"(USAI)", - отметили в украинском дипломатическом представительстве.

По условиям американского законодательства, 50% помощи по программе USAI предоставляется Украине только при условии осуществления практических шагов в сфере реформирования сектора безопасности и обороны.

Нынешний пакет помощи США предусматривает предоставление Украине, среди прочего, средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, осуществления подготовки подразделений ВСУ и тому подобное.

Как подчеркнули в посольстве, "это будет способствовать усилению боевой способности украинской армии, но, главное, помощь США направлена ​​на сохранение жизни и здоровья украинских воинов, которые борются с российской агрессией".

В то же время отдельный акцент в пакете помощи в этом году осуществляется на поддержке ВМС Украины, что очень важно в условиях агрессивного поведения РФ в акваториях Черного и Азовского морей.

В этой связи Посольство Украины в США поблагодарило американских партнеров за продолжение мощной поддержки процесса реформ и укрепления оборонных возможностей Украины на передовой борьбы с российской агрессией.

"Реформа сектора безопасности и обороны Украины, приближения его к стандартам НАТО является одним из главных приоритетов украинского правительства", - подчеркнули в Посольстве Украины в США.

Источник

США, военная помощь
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