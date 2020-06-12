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В УПЦ рассказали, как правильно провести Петров пост

12.06.2020 / 13:53
В УПЦ рассказали, как правильно провести Петров пост
Украшение храма Источник: Центр информации УПЦ
Он рассказал, что Петровский пост, как и Рождественский, является нестрогим: за исключением сред и пятниц разрешается употребление в пищу рыбы

У православных христиан с 15 июня начинается Петров (Апостольский) пост, который продлится по 11 июля. В этот период важно не просто отказаться от некоторых видов продуктов, но и проанализировать свою духовную жизнь и отношения с близкими.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Петров пост – это один из четырех многодневных постов, установленных в Православной Церкви. Этот пост является, фактически, подражанием подвигу святых апостолов, которые, согласно тексту Нового Завета, готовились к проповеди Евангелия «постом и молитвой» . Святитель Симеон Солунский замечает, что Петров пост – иначе он еще именуется Апостольским – установлен в честь ближайших учеников Христа на том основании, что «через них мы сподобились многих благ и они явились для нас деятелями и учителями поста, послушания и воздержания», - объяснил Андрей Музольф.

Он рассказал, что Петровский пост, как и Рождественский, является нестрогим: за исключением сред и пятниц разрешается употребление в пищу рыбы.

Преподаватель Киевской духовной академии объяснил, как правильно провести этот период.

«Любой пост – это особое для каждого православного христианина время, когда мы должны проанализировать свою жизнь, свое отношение к Богу, нашим ближним и самим себе.

На протяжении поста каждый из нас призван более внимательно всмотреться в себя, ведь только в таком случае мы сможем обнаружить в себе то, что мешает нам приблизиться к Богу – наш грех. А увидев его, мы, естественно, должны приложить все свои усилия, чтобы искоренить его. Вот в этом, собственно, и состоят наши главные приоритеты в период Петрова поста», - заключил Андрей Музольф.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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