В Церкви рассказали, как помочь пожилым и людям с инвалидностью во время пандемии и после нее

Пожилым людям и инвалидам, несколько месяцев сидевшим дома в период карантина, еще долгое время будет нужна поддержка и помощь в реабилитации.

Как сообщает patriarchia.ru, опытом организации помощи нуждающимся в период пандемии и выхода из нее поделилась Елизавета Олескина, руководитель благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость».

«Коронавирус изменил в худшую сторону качество жизни и уровень помощи людям, нуждающимся в ней, ситуация откатилась на несколько лет назад. Главная проблема — нехватка рук. Начиная с апреля дома для пожилых и ПНИ стали переходить в режим строгой изоляции. Но есть и обратная сторона: количество людей в смене уменьшилось, нагрузка на каждого работника увеличилась. Это стало тяжелым не только физическим, но и психологическим испытанием, с отменой режима изоляции проблема не исчезнет», - подчеркнула Елизавета Олескина.

По ее словам, важным этапом выхода из карантина должна стать реабилитация пожилых людей.

«Даже когда это все закончится, ограничительные меры будут сняты, нам скажут, что можно идти гулять, и это безопасно, пожилые люди, которые провели взаперти, в вынужденном заточении много месяцев, не смогут сразу вернуться к обычной жизни. Они будет нуждаться в полноценной психологической реабилитации и физически будут восстанавливаться небыстро», — поделилась Елизавета Олескина и добавила, что для пожилых даже возвращение к своему состоянию до карантина будет стоить нескольких месяцев работы.

Есть и другая, не менее серьезная проблема, — помощь пожилым и инвалидам, которые живут в своих квартирах.

«Много сил было брошено на то, чтобы доставлять продукты и лекарства. И это хорошо, это лучше, чем ничего. Но чем поможет бесконтактно принесенный пакет с продуктами, поставленный под дверь человеку, который сам из этих продуктов не может ничего приготовить? Который не умеет включать плиту, потому что у него психическое расстройство или, например, потому что он слаб настолько, что он физически не сможет ничего сделать. Или, например, чем поможет вовремя принесенный пакет с лекарствами для человека с психическими нарушениями, который просто съест их сразу либо не будет знать, что с ними делать?» — сказала Елизавета Олескина.

Она призвала не оставаться в стороне, особенно отмечая возможность организовывать простую, но эффективную помощь внутри приходов.

«Приходская община часто единственное, что может удержать человека, дать ему силы жить, вставать на ноги, поэтому очень важно стараться поддерживать тех, кто вокруг нас», — отметила руководитель фонда.

Елизавета Олескина предложила регулярно обзванивать прихожан, чтобы не упустить момент, когда кому-то понадобится экстренная помощь.

Другая возможность помочь — организовать доставку горячей еды. Из опыта фонда следует, что одинокие болеющие люди могут неделями не есть горячую пищу. Доставка продуктовых наборов в таком случае тоже не становится выходом.

Елизавета Олескина напомнила, что очень важно в работе с пожилыми людьми и инвалидами выявление тех, кто нуждается в помощи и призвала неравнодушных присоединяться к волонтерской деятельности.