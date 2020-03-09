Войти | Зарегистрироваться
14:50

понедельник,
09 марта
Онлайн
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Жизнь
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Сотни тысяч верующих УПЦ по всей Украине прошли в крестных ходах в день Торжества Православия

09.03.2020 / 13:36
Сотни тысяч верующих УПЦ по всей Украине прошли в крестных ходах в день Торжества Православия
Крестный ход в Виннице Источник: Центр информации УПЦ
Сотни тысяч верующих Украинской Православной Церкви по всей Украине прошли ходами 8 марта, в день праздника Торжества Православия, по улицам Одессы, Запорожья, Днепра, Ровно, Винницы, и других городов Украины

В первое воскресенье Великого поста во многих городах Украины прошли масштабные Крестные ходы, в которых приняли участие сотни тысяч верующих.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайты епархий, в день праздника Торжества Православия верующие с иконами и святынями прошли по улицам Одессы, Запорожья, Днепра, Ровно, Винницы, и других городов Украины.

В Одессе духовенство и прихожане всех одесских храмов с многочисленными святынями прошли крестным ходом с молитвой о мире в Украине.

 «Начался многотысячный общегородской Крестный ход с молитвой о мире в Украине и благоденствии ее благочестивого народа. Огромное количество православных богомольцев с преднесением Святого Креста, чудотворных икон и святынь, с пением церковных молитв обошли вокруг Соборной площади и помолились о мире», - сообщили в Одесской епархии.

 В Виннице несмотря на давление и препятствия, на Крестном ходе присутствовало более 7000 верующих Украинской Православной Церкви.

Верующие и духовенство епархии прошли от Воскресенского храма к захваченному представителями ПЦУ Спасо-Преображенскому собору, где был совершен праздничный молебен в честь Торжества Православия.

«Митрополит Варсонофий благословил всех присутствующих верующих прославленными иконами Пресвятой Богородицы и мощами святых, которые, по благословению митрополита были доставлены из разных уголков Винницкой области. Владыка поздравил всех с Торжеством Православия и пожелал и в дальнейшем быть верными канонической Христовой Церкви, а также архиерей поблагодарил всех священников и верующих, которые прибыли на соборную молитву», - отметили в Винницкой епархии.

 В Ровно тысячи верующих прошли крестным ходом от Свято-Воскресенского кафедрального собора - к Свято-Георгиевскому подворью. Возле храма, под открытым небом, был отслужен молебен.

«В начале колонны, вместе с крестом и хоругвями, несли храмовые иконы из всех церквей города Ровно и монастырей епархии. Около 3 километров с искренней молитвой на устах преодолели многочисленные верующие и духовенство. Среди участников крестного хода - молодежь, старики, дети. В завершение крестного хода к присутствующим обратился митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей. Архипастырь призвал хранить Православную веру и быть верными детьми своего небесного Отца», - сообщили на сайте Ровенской епархии.

Духовенство и тысячи верующих Запорожской епархии Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Лукой прошли крестным ходом по улицам города с молитвой о мире в Украине.

«Крестный ход в Запорожье начался у храма в честь святых Петра и Февронии. Вместе с чудотворными иконами Божией Матери «Глинская» и «Самарская», а также частицей мощей святого Иоанна Крестителя духовенство и верующие во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой прошли почти 2,5 километра - до Свято-Покровского архиерейского собора», - сообщает Запорожская епархия.

В Чернигове верующие УПЦ прошли более 30 км крестным ходом от Спасо-Преображенского собора к Свято-Троицкому кафедральному собору. 

Как сообщается на сайте Черниговской епархии, традицию проведения молитвенного шествия в день Торжества Православия в Чернигове начали в год 2000-летия Рождества Христова.

«Молитвенное шествие прошло с преднесением икон Спасителя и Божьей Матери «Ильинской-Черниговской», а также уважаемых приходских икон.

С крестами, образами и хоругвями участники шествия прошли более 30 километров и у каждого из 12-ти действующих храмов, а также на месте разрушенных, молились о мире в нашей стране», - сообщили на orthodox.com.ua.

Как ранее сообщалось в СМИ, украинцы в соцсетях рассказали, что доверяют Украинской Православной Церкви, потому что считают ее своей родной и канонической, а Блаженнейшего Митрополита Онуфрия - законным Предстоятелем.

 

Источник: Inpress.ua
крестный ход, упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 марта
8 марта
6 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.