Сотни тысяч верующих УПЦ по всей Украине прошли в крестных ходах в день Торжества Православия

В первое воскресенье Великого поста во многих городах Украины прошли масштабные Крестные ходы, в которых приняли участие сотни тысяч верующих.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайты епархий, в день праздника Торжества Православия верующие с иконами и святынями прошли по улицам Одессы, Запорожья, Днепра, Ровно, Винницы, и других городов Украины.

В Одессе духовенство и прихожане всех одесских храмов с многочисленными святынями прошли крестным ходом с молитвой о мире в Украине.

«Начался многотысячный общегородской Крестный ход с молитвой о мире в Украине и благоденствии ее благочестивого народа. Огромное количество православных богомольцев с преднесением Святого Креста, чудотворных икон и святынь, с пением церковных молитв обошли вокруг Соборной площади и помолились о мире», - сообщили в Одесской епархии.

В Виннице несмотря на давление и препятствия, на Крестном ходе присутствовало более 7000 верующих Украинской Православной Церкви.

Верующие и духовенство епархии прошли от Воскресенского храма к захваченному представителями ПЦУ Спасо-Преображенскому собору, где был совершен праздничный молебен в честь Торжества Православия.

«Митрополит Варсонофий благословил всех присутствующих верующих прославленными иконами Пресвятой Богородицы и мощами святых, которые, по благословению митрополита были доставлены из разных уголков Винницкой области. Владыка поздравил всех с Торжеством Православия и пожелал и в дальнейшем быть верными канонической Христовой Церкви, а также архиерей поблагодарил всех священников и верующих, которые прибыли на соборную молитву», - отметили в Винницкой епархии.

В Ровно тысячи верующих прошли крестным ходом от Свято-Воскресенского кафедрального собора - к Свято-Георгиевскому подворью. Возле храма, под открытым небом, был отслужен молебен.

«В начале колонны, вместе с крестом и хоругвями, несли храмовые иконы из всех церквей города Ровно и монастырей епархии. Около 3 километров с искренней молитвой на устах преодолели многочисленные верующие и духовенство. Среди участников крестного хода - молодежь, старики, дети. В завершение крестного хода к присутствующим обратился митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей. Архипастырь призвал хранить Православную веру и быть верными детьми своего небесного Отца», - сообщили на сайте Ровенской епархии.

Духовенство и тысячи верующих Запорожской епархии Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Лукой прошли крестным ходом по улицам города с молитвой о мире в Украине.

«Крестный ход в Запорожье начался у храма в честь святых Петра и Февронии. Вместе с чудотворными иконами Божией Матери «Глинская» и «Самарская», а также частицей мощей святого Иоанна Крестителя духовенство и верующие во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой прошли почти 2,5 километра - до Свято-Покровского архиерейского собора», - сообщает Запорожская епархия.

В Чернигове верующие УПЦ прошли более 30 км крестным ходом от Спасо-Преображенского собора к Свято-Троицкому кафедральному собору.

Как сообщается на сайте Черниговской епархии, традицию проведения молитвенного шествия в день Торжества Православия в Чернигове начали в год 2000-летия Рождества Христова.

«Молитвенное шествие прошло с преднесением икон Спасителя и Божьей Матери «Ильинской-Черниговской», а также уважаемых приходских икон.

С крестами, образами и хоругвями участники шествия прошли более 30 километров и у каждого из 12-ти действующих храмов, а также на месте разрушенных, молились о мире в нашей стране», - сообщили на orthodox.com.ua.

Как ранее сообщалось в СМИ, украинцы в соцсетях рассказали, что доверяют Украинской Православной Церкви, потому что считают ее своей родной и канонической, а Блаженнейшего Митрополита Онуфрия - законным Предстоятелем.