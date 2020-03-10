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В Запорожье умерла девочка, на которую в парке упала 200-киллограмовая скульптура

10.03.2020 / 13:50
В Запорожье в больнице скончалась 10-летняя девочка, на которую в парке "Дубовая Роща" в воскресенье, 8 марта, упала 200-килограммовая скульптура.

Об этом сообщили пресс-офицер ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик в комментарии Укринформу, директор парка Олег Комаренко в комментарии "Интерфакс-Украина".

Прямая речь Людвик: "По предварительной информации, ребенок залез на скульптуру, которая была не закреплена. Деревянная конструкция упала на девушку.

Полиция начала расследование по двум статьям 367 и 115 Уголовного кодекса Украины".

Трагедия произошла в коммунальном парке "Дубовая Роща" 8 марта. Ребенка госпитализировали в областную больницу, она была без сознания.

Директор коммунального предприятия "ЦПКиО "Дубовый гай" Олег Комаренко рассказал агентству "Интерфакс-Украина", что упавшая на ребенка скульптура была демонтирована еще 5 марта, поскольку шаталась, после чего лежала на земле в ожидании перемещения на хоздвор.

Прямая речь Комаренко: "Как демонтированная статуя опять там оказалась – у нас есть видео за все эти дни, и там видно, что какая-то группа из 5-6 человек эту статую поставила, грубо говоря, на попа. Следствие изъяло все эти видеозаписи. То, что демонтированную статую вернули на площадку, наши сотрудники не заметили. Скульптуры не были на балансе парка. Убрали статую – а она появляется, и почему девочка на нее прыгнула: я думаю, что это несчастный случай".

Комаренко также сообщил, что, судя по имеющемуся в парке видео с камер видеонаблюдения, 8 марта в 14:10 две девочки, родители которых сидели и праздновали в кафе на расстоянии около 150 метров, прибежали на площадку, одна полезла на дерево, другая на статую, и статуя упала.

В парке сообщили, что ряд деревянных скульптур был установлен в парке "Дубовый гай" в 2013 году после проведения в нем фестиваля деревянной скульптуры.

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скульптура, девочка, запорожье, гибель
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