Жители Запорожья принесли цветы и игрушки в парк, где погибла девочка

Люди принесли цветы и игрушки.

"Мы читали комментарий руководителя парка, который говорит, что родители девушки сидели в кафе, когда это случилось, - это ложь. Они были на лавочке, непосредственно возле площадки, где все произошло. Отец ребенка прибежал к ней за несколько секунд", - рассказал мужчина, который 8 марта также гулял в парке со своим ребенком и был возле деревянных скульптур.

На двух деревьях возле площадки на высоте около трех метров висят таблички с надписью "по деревянным скульптурам не лазить". Горожане говорят, что в день трагедии их не было. Люди не понимают, почему руководство парка не убрало скульптуру "медведя" раньше, зная о том, что она находится в ненадлежащем состоянии.

Жители города планируют проводить под мэрией акции протеста и требовать наказания для того, кто виновен в смерти ребенка.

Ранее городской голова Запорожья Владимир Буряк заявил об отстранении директора парка. Также мэр поручил проверить все аттракционы в городе.

Трагедия произошла 8 марта в коммунальном парке "Дубовый Гай". По предварительной информации, ребенок залез на скульптуру, которая была не закреплена. Деревянная конструкция упала на девочку.

Ребенка госпитализировали в областную больницу, она была без сознания. 9 марта в реанимации областной больницы девочка умерла.

В полиции открыли уголовное производство по ст.367 (Служебная халатность) и 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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