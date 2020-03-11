Войти | Зарегистрироваться
11:02

среда,
11 марта
Онлайн
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Жизнь
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Видео Видео

Жители Запорожья принесли цветы и игрушки в парк, где погибла девочка

11.03.2020 / 09:24
Жители Запорожья принесли цветы и игрушки в парк, где погибла девочка
Во вторник, 10 марта, в Запорожье в парке "Дубовий гай" собрались около сотни людей, чтобы почтить память погибшей 8-летней девочки.

Люди принесли цветы и игрушки.

"Мы читали комментарий руководителя парка, который говорит, что родители девушки сидели в кафе, когда это случилось, - это ложь. Они были на лавочке, непосредственно возле площадки, где все произошло. Отец ребенка прибежал к ней за несколько секунд", - рассказал мужчина, который 8 марта также гулял в парке со своим ребенком и был возле деревянных скульптур.

На двух деревьях возле площадки на высоте около трех метров висят таблички с надписью "по деревянным скульптурам не лазить". Горожане говорят, что в день трагедии их не было. Люди не понимают, почему руководство парка не убрало скульптуру "медведя" раньше, зная о том, что она находится в ненадлежащем состоянии.

Жители города планируют проводить под мэрией акции протеста и требовать наказания для того, кто виновен в смерти ребенка.

Ранее городской голова Запорожья Владимир Буряк заявил об отстранении директора парка. Также мэр поручил проверить все аттракционы в городе.

Трагедия произошла 8 марта в коммунальном парке "Дубовый Гай". По предварительной информации, ребенок залез на скульптуру, которая была не закреплена. Деревянная конструкция упала на девочку.

Ребенка госпитализировали в областную больницу, она была без сознания. 9 марта в реанимации областной больницы девочка умерла.

В полиции открыли уголовное производство по ст.367 (Служебная халатность) и 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Источник

парк, девочка, гибель, Запорожье
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 марта
10 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.