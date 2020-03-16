Эпидемия коронавируса оказала неожиданное влияние на каналы Венеции

Как выяснили журналисты «Фразы», после остановки движения местные жители публикуют в соцсетях фото и видео необычно спокойных и прозрачных вод.

Как сообщает «Европейская правда», вода местами настолько чистая, что кое-где можно увидеть рыбок.

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