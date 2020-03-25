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Киев усиленно моют с шампунями и антисептиками

25.03.2020 / 08:59
Киев усиленно моют с шампунями и антисептиками
Коммунальные службы столицы усиленно, с использованием дезинфицирующих средств, убирают улицы, остановки общественного транспорта и подъезды жилых домов.

Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.

"Усиленная уборка улиц и остановок продолжается. В воду для мытья добавляем шампуни и антисептики", - говорится в сообщении.

В видеоматериале информации отмечается, что в Киеве моют с использованием антисептических средств улицы, остановки общественного транспорта и подъезды жилых домов.

Источник

уборка, коронавирус, карантин, Киев
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