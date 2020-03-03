Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Оперативники управления по противодействию бандитизму Департамента стратегических расследований Нацполиции получили информацию, что в столицу приехал вор в законе по кличке Коба Руставский с целью закрепиться в Киеве и восстановить свои связи и контроль в криминальной среде. Этого криминального авторитета с 2016 года разыскивают правоохранительные органы Испании за совершение особо тяжких преступлений. А именно - за создание преступной организации, заказное убийство во Франции и хранение имущества, добытого преступным путем. Также он был так называемым "опекуном" "коронованных" представителей преступного мира Испании.

Отмечается, что в течение года Коба Руставский скрывался в одном из частных домов Дарницкого района столицы и использовал меры конспирации для предотвращения выявления своего места пребывания. Для безопасности и помощи в преступной деятельности его всегда сопровождал охранник. Вечером 1 марта он был задержан. В доме изъяли оружие и боеприпасы, а также заготовки для подделки документов.

В этот же день оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области Нацполиции совместно с сотрудниками Черновицкого пограничного отряда в Путильском районе задержали еще одного вора в законе по кличке Каха Тбилисский, который незаконно пытался выехать из страны, минуя контрольно-пропускной пункт. Сотрудники миграционной службы составили на него админпротокол за нарушение правил пребывания на территории государства. В ближайшее время будет решен вопрос о его помещении в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Каха Тбилисский

Коба Руставский

Следует отметить, что Каха Тбилисский уже задерживался в Киеве в 2016 году. Тогда его выдворили из страны с запретом въезда до 2019 года.

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