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Представительство президента в АРК: поставка воды из Украины в аннексированный Крым приведет к ослаблению давления на РФ

10.03.2020 / 14:21
Представительство президента в Крыму, реагируя на заявления отдельных должностных лиц, официально заявляет о недопустимости поставок воды на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Крыма до момента его деоккупации.

"Подчеркиваем, что с началом оккупации прекращены поставки воды в Крым. В соответствии с нормами международного права ответственность за обеспечение жизни населения на оккупированной территории возлагается на государство-оккупанта", - сообщает пресс-служба представительства президента в АРК.

Отмечается, что Украина обязана защищать интересы своих граждан, в том числе тех, кто вынужденно проживает на временно оккупированной территории, однако, поставка воды с подконтрольной территории Украины приведет к ослаблению давления на государство-оккупанта.

"Следствием этого станет отсрочка момента деоккупации территории Украины и продолжение репрессий и преследований наших граждан оккупационной российской властью", - подчеркнули в представительстве президента в Крыму.

Напомним, Шмыгаль в эфире телеканала "1+1" заявил, что Украина "не может не давать воду украинцам".

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму", - сказал он.

Позже на своей странице в Facebook Шмыгаль уточнил, что его слова были вырваны из контекста.

"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", - написал он.

Заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым (АРК) Тамила Ташева сообщила, что никакого решения по водоснабжению Крыма на данный момент нет, но если оно будет возобновлено, она подаст в отставку, как и вся команда представительства президента в Крыму.

Источник

вода, Крым, РФ, поставка воды
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