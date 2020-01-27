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В Черногории 50 тысяч православных вышли на ночной крестный ход

27.01.2020 / 15:25
В Черногории 50 тысяч православных вышли на ночной крестный ход
mitropolija.com Источник: Ютуб
Во время крестного хода верующие молились также о здравии пациентов Клинического центра Черногории, мимо которого лежал маршрут молитвенного шествия

В столице Черногории Подгорице в ночь с 26 на 27 января около 50 тысяч жителей страны вышли на крестный ход и молитвенное стояние в защиту святынь Сербской Православной Церкви.

Об этом сообщили на канале кафедрального Свято-Воскресенского собора Черногорско-Приморской Митрополии в YouTube и на сайте Митрополии.

Во время крестного хода верующие молились также о здравии пациентов Клинического центра Черногории, мимо которого лежал маршрут молитвенного шествия.

Крестный ход в защиту святынь Сербской Православной Церкви в Черногории завершился молитвенным стоянием и у кафедрального собора Черногорско-Приморской Митрополии в честь Воскресения Христова.

У кафедрального собора также почтили память особо почитаемого в Сербской Православной Церкви святого Саввы Сербского, который отошел ко Господу 27 января 1236 года.

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович) обратился к собравшимся в защиту канонической Православной Церкви в Черногории.

«Так называемый Закон о свободе религии (принятый парламентом Черногории Закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин»– это не закон свободы, а закон порабощения, закон похищения святынь. Есть ли в мире нормальная власть, которая делает что-то подобное?! Я молю Господа восстановить нашей власти разум и верность подлинной Черногории, Черногории Иоанна Владимира (святой мученик Иоанн Владимир, князь сербский – Ред.), Святого Императора Константина и Иустина», – сказал владыка Амфилохий.

26 января в столице Сербии Белграде также прошел многотысячный крестный ход в защиту прав прихожан Сербской Православной Церкви в Черногории.

Источник: Inpress.ua
православие, Черногория
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