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Власти Черногории открыли уголовные дела против священников, которые во время карантина вышли на крестный ход

11.05.2020 / 14:05
Власти Черногории открыли уголовные дела против священников, которые во время карантина вышли на крестный ход
glassrpske.com Источник: Regnum
Власти обвиняют священников в несоблюдении мер по предотвращению распространения коронавируса в стране

Сотрудники центра безопасности черногорского города Беране завели уголовные дела в отношении пятерых священников Будимльской епархии, которые вместе с верующими Сербской Православной Церкви, несмотря на карантин в связи с коронавирусом, прошли по улицам города крестным ходом в честь святого великомученика Георгия Победоносца.

Как сообщает «Regnum», крестный ход состоялся в престольный праздник расположенного в Беране монастыря. Священники и верующие вышли на крестный ход, соблюдая социальную дистанцию.

Тем не менее, власти обвиняют священников в несоблюдении мер по предотвращению распространения коронавируса в стране.

Источник: Inpress.ua
православие, Черногория
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