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На Буковине суд оправдал священника УПЦ, которого оштрафовали за нарушение карантина на Пасху

11.05.2020 / 11:10
На Буковине суд оправдал священника УПЦ, которого оштрафовали за нарушение карантина на Пасху
Фото из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
Сторожинецкий районный суд решил вернуть Сторожинецкому отделу полиции административное дело в отношении священника

В Черновицкой области суд вернул полиции административное дело в отношении священника УПЦ, которого правоохранители привлекли к ответственности за нарушения карантина в Пасхальную ночь в поселке городского типа Красноильск.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на molbuk.ua и Сторожинецкий районный суд, 19 апреля в 00.03 в Красноильске настоятель Свято-Покровской церкви организовал религиозное собрание общины, в количестве более 10 человек.

Сторожинецкий районный суд решил вернуть Сторожинецкому отделу полиции административное дело в отношении священника. В решении указано, что оно обжалованию не подлежит.

Источник: Inpress.ua
суд, Буковина, УПЦ
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