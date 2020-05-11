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В Тернополе полиция задержала мужчину, который на стенах собора УПЦ оставил оскорбительные надписи

11.05.2020 / 10:56
В Тернополе полиция задержала мужчину, который на стенах собора УПЦ оставил оскорбительные надписи
Нацполиция Источник: Центр информации УПЦ
Мужчина признался, что разрисовал фасад мемориального комплекса «Вечный огонь» в Старом парке, а также написал на воротах и фасаде собора Украинской Православной Церкви оскорбительные надписи

В Тернополе полиция задержала мужчину, который в ночь с 8 на 9 мая осквернил кафедральный собор УПЦ в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Национальной полиции Украины, нарушителя полицейские установили сразу после совершения им хулиганских действий.

Злоумышленник нанес на стены собора красной краской оскорбительные надписи: «Кровь Украины на ваших руках, агенты Кремля», «сепары», «агенты Кремля».

Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области Михаил Белецкий, 9 мая около 03.00 ночи во время патрулирования в Тернополе в Старом парке сотрудники городского отдела полиции заметили компанию из пяти молодых мужчин. Правоохранители установили их личности - все жители Тернополя, в возрасте от 20 до 26 лет. У одного из них обнаружили пятилитровое ведро, частично наполненное красной краской.

Мужчина признался, что разрисовал фасад мемориального комплекса «Вечный огонь» в Старом парке, а также написал на воротах и фасаде собора Украинской Православной Церкви оскорбительные надписи. Он утверждает, что хулиганские действия совершал один.

Нарушителем оказался 26-летний житель Тернополя. Парень нигде не работает и не учится. В отношении него полицейские составили протоколы по трем статьям КоАП: ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 152 (нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов) и ст. 44-3 (нарушение правил карантина).

Источник: Inpress.ua
Тернополь, УПЦ
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