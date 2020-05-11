На Винниччине Браиловский монастырь УПЦ вновь открыт для паломников

В Винницкой области Свято-Троицкий Браиловский женский монастырь УПЦ вновь открыт для паломников.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Винницкой епархии УПЦ, открытие монастыря стало возможным в связи с прекращением умышленных поджогов монастырей Украинской Православной Церкви.

Винницкая епархия поблагодарила работников Национальной полиции Украины за оперативное реагирование на умышленные поджоги монастырей УПЦ и их объективное расследование. Также благодарность выразили всем, кто поддержал монастырь своей помощью.