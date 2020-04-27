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На Винниччине Браиловский монастырь закрыт, но верующие могут подавать записки онлайн

27.04.2020 / 17:07
На Винниччине Браиловский монастырь закрыт, но верующие могут подавать записки онлайн
Браиловский монастырь Источник: Центр информации УПЦ
Свято-Троицкий Браиловский монастырь в связи с поджогами монастырей и продолжением карантина закрыт

На Винниччине Свято-Троицкий Браиловский женский монастырь закрыт для посещения верующих и паломников с 25 апреля, но верующие могут подавать записки онлайн.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, насельницы монастыря также просят верующих о помощи для содержания обители.

«Вы можете подать записки с помощью СМС, Вайбер, Ватсап и Телеграмм на номер телефона: 099-116-31-84. Просьба в записках писать имена православных христиан, принадлежащих к канонической Церкви», - сказано в сообщении.

Как переслать пожертвования – читайте здесь.

Как сообщалось, Свято-Троицкий Браиловский монастырь в связи с поджогами монастырей и продолжением карантина закрыт, но службы продолжают совершаться за закрытыми дверями, священнослужители и монашествующие продолжают молиться.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Браиловский монастырь
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