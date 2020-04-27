Киевский метрополитен опровергает информацию об открытии

Об этом говорится в сообщении, обнародованном 26 апреля на сайте метрополитена.

"Метрополитен не давал никакой информации относительно дат возобновления работы подземки. Новость, распространенная в некоторых СМИ, о возможных датах не соответствует действительности. Согласно Постановлению Кабмина, на сегодняшний день карантинные меры, в том числе относительно метро, ​​продлены до 11 мая", - говорится в сообщении.

В Киевском метрополитене также напомнили, что его официальными страницами являются: сайт metro.kyiv.ua и страницы в соцсетях Facebook и Twitter (Kyivmetroalerts (все новости) и kyivmetroalert (изменения в работе).

"У нас НЕТ канала в Телеграмм. Просим использовать информацию из достоверных источников. Спасибо коллегам, которые уточнили перед распространением, чтобы не дезинформировать читателей своих СМИ", - заявили в Киевском метрополитене.

Накануне некоторые СМИ со ссылкой на якобы Telegram-канал Киевского метрополитена сообщили, что возобновление работы метро в столице планируется не раньше, чем на третьем (из пяти) этапе выхода из карантина, то есть с 31 мая.

При этом сообщалось, что сначала в метро ездить смогут только те горожане, которые имеют спецпропуск. И только на следующем, четвертом, этапе метро откроют для всех пассажиров. "Пока предполагают, что это случится примерно 10 июня", - говорилось в сообщении.

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