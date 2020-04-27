Во Львовской области сгорел автомобиль Минобороны, погиб один человек, еще один пострадал

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС во Львовской области.

"26 апреля в 2:45 на диспетчерский пункт «службы 101» поступило сообщение о пожаре в г.Судовая Вишня по ул. Станционная на грузовой платформе железнодорожного вокзала «Судовая Вишня» в грузовом автомобиле «ЗИЛ 131», который принадлежит Министерству обороны Украины. В результате пожара в автомобиле погиб человек, еще один получил ожоги", - сказано в сообщении.

Как отмечается, на место пожара направлено отделение 56-го пожарно-спасательного поста и двадцать шестой пожарной части г.Мостиска. Прибыв на место возгорания, спасатели обнаружили, что весь автомобиль был в огне. Проводя тушение, параллельно достали из автомобиля мужчину 1967 года, который получил 60% ожогов тела, туловища, лица и рук 2-3 степени. Погасив очаг огня, спасатели нашли еще одного человека в середине автомобиля, медики констатировали у него смерть.

Пожар локализован в 3:14 и ликвидирован 3:24. Огонь уничтожил автомобиль. Удалось спасти 2 соседние автомобили от возгорания и поражения. Были привлечены 6 спасателей и 2 единицы спецтехники.

Причины возгорания устанавливаются правоохранителями.

Источник