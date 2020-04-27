Судьи: КАС может помочь Нефедову и Верланову восстановиться в должностях

Бывшие главы налоговой и таможенной служб Максим Нефедов и Сергей Верланов собираются восстанавливаться в должностях через суд.

Об этом сообщают судьи в телеграмм-канале «Под Мантией».

«Наш инсайд шепчет, что уволенные Нефьедов и Верланов планируют подавать иски на восстановление их в должностях. Сейчас под это специально разгоняют новости. В поддержку активно включилась вся группу Сороса», - говорится в сообщении.

Кроме этого, как утверждают судьи, начались кулуарные переговоры с главой Кассационного административного суда (КАС) Михаилом Смоковичем.

«Иск планируют подать в Киевский суд. Но, рассматривают и другой административный суд, что бы не давать дополнительные бонусы главе Киевского окружного Вовку. В других судах будет высокая гарантия, что точно выполнят пожелание Смоковича», - отмечается в сообщении.

Однако, как отмечают судьи, договор договором, а план может не сработать.

«Ситуация весёлая, поскольку переговорщики от имени Верланова и Нефьедова не знают, что для Главы КАС Смоковича дать общение ничего не стоит. Как и ничего не стоит потом обменять данное обещание кому-то ещё на что-то важное», - резюмировали судьи.