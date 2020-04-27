В УПЦ объяснили, почему электронная петиция о передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ незаконна

Электронная петиция о передаче Свято-Успенской Киево-Печерской лавры ПЦУ противоречит Закону Украины «Про звернення громадян», а потому она не может быть рассмотрена.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов прокомментировать данное обращение и разъяснить, имеет ли оно какую-то юридическую силу.

Петицию, о которой идет речь, 15 апреля опубликовал на сайте главы государства Алексей Кравчук, который считает «вполне справедливым», чтобы Лавру использовала церковная структура ПЦУ. По состоянию на 26 апреля данная петиция собрала 21 568 подписей.

В этот день «Радіо Свобода» в статье «Чи можуть виселити із лавр України Московський патріархат за порушення карантину?» напомнил о ней. Он упомянул вскользь, что поставленный в петиции вопрос «вызывает критику не только со стороны наших западных партнеров», и тут же попытался доказать, якобы УПЦ можно ликвидировать, а потом и Лавру забрать.

«По состоянию на сегодняшний день отсутствуют какие-либо основания для расторжения договора аренды. Если бы они были, Лавру забрали бы еще при Порошенко», – прокомментировал глава Юротдела УПЦ содержание обсуждаемой петиции.

Он разъяснил, что электронная петиция – форма письменного обращения в соответствии с Законом Украины «Про звернення громадян».

«Но в данной ситуации получается, что, по мнению автора необходимо забрать Лавру на основе каких-то заявлений и новостных сообщений ангажированной прессы, а также личной неприязни автора к УПЦ», – отметил священнослужитель.

По словам главы Юротдела УПЦ, данная петиция – незаконна, так как нарушает статью 231 Закона Украины «Про звернення громадян», в которой сказано, что «электронная петиция не может содержать <…> разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды».

«Даже если петиция наберет 25 тысячи голосов и более, она не может быть рассмотрена по той причине, что она нарушает законодательство и разжигает религиозную вражду», – подчеркнул юрист.

Он напомнил, что юридическую ответственность за содержание той или иной петиции несет ее автор. В данном случае речь идет о статье 161 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет за «умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды».

По мнению протоиерея Александра, при помощи таких петиций и публикаций ангажированных СМИ о них приверженцы ПЦУ пытаются найти лазейку, чтобы отобрать Лавру.

«Петиция на основании фейков требует забрать Лавру и передать ее другой религиозной организации. А почему именно ПЦУ? Почему им, а не УГКЦ или УПЦ КП? У ПЦУ нет монахов, кого они там поселят? Почему у нас болеют монахи? Да потому, что у нас есть монахи. А почему у них монахи не болеют? Да потому, что у них нет монахов», – сказал протоиерей Александр.