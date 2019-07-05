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Глава Кассационного суда: ЦИК мог отказать в регистрации Шарию и Клюеву

05.07.2019 / 15:24
Центральная избирательная комиссия могла отказать в регистрации Анатолию Шарию и Андрею Клюеву после продолжения рассмотрения их заявлений во исполнение решения Верховного суда.

Об этом заявил на брифинге в среду, 3 июля, председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Михаил Смокович.

"ЦИК должна была выполнить решение суда, продолжить рассмотрение этого вопроса... Суд сказал: обратитесь в МВД, в Госпогранслужбу и т.д. А найдя доказательства того, что эти лица (Шарий и Клюев. - Ред.) не проживали в течение последних пяти лет (на территории Украины), ЦИК, на мой взгляд, могла вынести решение об отказе в регистрации", - сказал Смокович.

Он добавил, что согласно законодательству, ЦИК контролирует вопрос составляющих характеристик статуса кандидатов до голосования.

"И даже если ЦИК найдет такие данные, что эти лица не проживали на территории Украины, за пять дней до голосования, то есть такой институт избирательного законодательства, как отмена регистрации. На сегодняшний день, как мне известно, ЦИК зарегистрировала указанных лиц кандидатами в народные депутаты, далее у нас идет следующий этап - этап агитации, но ЦИК в этом отношении далее проверяет кандидатов. И если она из тех более 4 тысяч зарегисрированных кандидатов найдет, что 100 из них не проживали в течение пяти лет на территории Украины, то есть институт отмены регистрации", - резюмировал председатель Кассационного административного суда.

Напомним, 2 июля в Киеве на Майдане Незалежности состоялась массовая акция "Терпеть больше нельзя" против решения ЦИК о регистрации кандидатами в депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария.

Министр внутренних дел Арсен Аваков направил 2 июля письмо в ЦИК, в котором настаивает на том, что Андрей Клюев, бежавший из Украины пять лет назад и не проживавший на территории страны в течение этого времени, не имеет права выдвигать свою кандидатуру на парламентских выборах.

Центральная избирательная комиссия 2 июля во исполнение решений Верховного суда зарегистрировала бывшего главу Администрации президента Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах 21 июля. Ранее Клюеву и Шарию было отказано в регистрации в связи с несоблюдением ими нормы закона о проживании на территории Украины в течение последних пяти лет.

Клюева подозревают в организации разгона студентов на Майдане 30 ноября 2013 года. На момент расстрела протестующих Клюев возглавлял АП Януковича. Из страны он исчез 28 февраля 2014 года - беспрепятственно, несмотря на подозрение в причастности к массовым убийствам. Также Клюева подозревают в завладении государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах.

По информации пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган в отношении Шария, то судом было установлено, что он получил в Литве статус политического беженца. С 27 февраля 2014 года по сообщению Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола международный розыск Шария был прекращен в связи с установлением места нахождения разыскиваемого на территории Королевства Нидерланды.

Источник

ЦИК, Шарий, Смокович, Клюев
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