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В Киеве верующие несут цветы на могилу Митрополита Владимира: пятая годовщина со дня смерти

05.07.2019 / 15:17
В Киеве верующие несут цветы на могилу Митрополита Владимира: пятая годовщина со дня смерти
Митрополит Владимир Источник: Центр информации УПЦ
За Литургией были вознесены сугубые молитвы о мире в Украине и об упокоении души Блаженнейшего Митрополита Владимира

В Киево-Печерской лавре сегодня, в день пятилетия со дня кончины Блаженнейшего Митрополита Владимира верующие Украинской Православной Церкви чтят память Предстоятеля - люди молятся и несут на могилу цветы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в академическом храме Рождества Пресвятой Богородицы и панихиду на могиле Митрополита Владимира.

За Литургией были вознесены сугубые молитвы о мире в Украине и об упокоении души Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан) родился 23 ноября 1935 года на Хмельниччине, в селе Марковцы Летичевского района. Возглавлял Украинскую Православную Церковь с 1992 по 2014 года - в очень непростой период. За время его служения значительно увеличилось число прихожан православных храмов, он наладил межконфессиональный диалог и остановил распространение церковного раскола в Украине. Митрополит Владимир до последнего дня жизни, несмотря на продолжительную тяжелую болезнь, совершал свое служение.

Почил Блаженнейший Владимир 5 июля 2014-го года в Киеве. Похоронен возле храма Рождества Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре. На его надгробии написаны слова: "Никогда ничего не просил, ни от чего не отказывался. Слава Богу за все!".

На официальной странице Центра информации УПЦ https://www.facebook.com/788693681258269/posts/2132215250239432/ доступен документальный фильм телеканала «Интер» - «Блаженнейший Владимир», снятый в 2014 году.

«Он всю свою жизнь отдал Богу и сделал все для сохранения единства Церкви. Митрополит Киевский и всей Украины - он стал во главе Церкви в непростые времена и отошел к Богу в трудное для своей паствы время для того, чтобы молиться за каждого из нас», - говорится в описании фильма.

Источник: Inpress.ua
Митрополит Владимир, УПЦ
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