На переезд Зеленского в Украинский дом нужно 300 млн и 1 год

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18:39
Россия официально приостановила действие ДРСМД
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14:43
Европарламент избрал нового главу
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РФ угрожает неуплатой большей части долга Совету Европы
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14 российских подводников погибли на глубоководном аппарате из-за пожара
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18:53
Полковник Минобороны организовал схему хищений на "Антонове"
- 18:39
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14:24
Шефчович: трехсторонние газовые переговоры состоятся в сентябре
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13:53
"Нафтогаз" прогнозирует полное прекращение транзита газа через Украину с 2020 года
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13:51
В МВФ рассказали, как ускорить экономический рост в Украине
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12:59
Украина готова к новой программе сотрудничества с МВФ после формирования Кабмина
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17:19
Сбережения украинцев в I кв. 2019 сократились на 49 млрд грн
- 14:24
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