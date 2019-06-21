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Зеленский заменил Администрацию на Офис и сократил штат

21.06.2019 / 13:31
Президент Владимир Зеленский распорядился образовать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента.

Соответствующий указ №417/2019 от 20 июня обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня опубликования.

"Офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом определенных Конституцией полномочий", – говорится в указе.

Структура Офиса президента будет такой:

руководитель Офиса президента Украины;
первый заместитель руководителя Офиса президента;
заместители руководителя Офиса президента;
руководитель аппарата Офиса президента;
первый помощник президента;
помощники президента;
советники президента;
пресс-секретарь президента;
уполномоченные президента;
представители президента;
кабинет президента;
кабинет руководителя Офиса президента;
директорат по вопросам правовой политики;
директорат по вопросам внешней политики,
директорат по вопросам национальной безопасности и обороны;
директорат по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности;
директорат по вопросам региональной политики и децентрализации;
директорат по вопросам экономической политики;
директорат по вопросам внутренней и гуманитарной политики;
директорат по вопросам информационной политики;
департамент документального обеспечения;
департамент по вопросам государственного протокола и церемониала;
департамент по вопросам гражданства, помилования, государственных наград;
департамент по вопросам обращений граждан;
департамент доступа к публичной информации;
департамент управления персоналом;
департамент информационных технологий;
департамент обеспечения связей с Верховной Радой и Кабинетом министров;
департамент обеспечения деятельности уполномоченных, представителей и работы Офиса президента;
режимно-секретный департамент.

Первый помощник президента, помощник президента, советники президента назначаются и увольняются президентом, который непосредственно координирует их деятельность.

Штатное расписание Офиса президента утверждает руководитель аппарата Офиса президента.

Руководитель Офиса президента должен в двухнедельный срок представить проект положения об Офисе президента Украины.

Также он должен внести предложения об условиях оплаты труда работников Офиса президента, перечне должностей государственной службы, патронатной службы и должностей работников, выполняющих функции по обслуживанию, а также установлению категорий должностей государственной службы в аппарате Офиса президента.

Комиссию по реорганизации АП в ОП, возглавит заместитель руководителя аппарата Администрации президента – руководитель Главного департамента документального обеспечения Игорь Стасенко. Он должен утвердить состав комиссии по реорганизации и обеспечить ее мероприятия.

"Работникам Администрации президента продолжать выполнять возложенные на них должностные обязанности до прекращения в установленном порядке трудовых отношений с ними", – говорится в указе.

Финансовое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Офиса президента будет осуществлять Государственное управление делами. Условия оплаты труда работников ОП определит Кабинет министров.

Напомним: в 2005 году третий президент Украины Виктор Ющенко превратил Администрацию президента в Секретариат президента. Его сначала возглавил Александр Зинченко.

В 2010 году Виктор Янукович первым же указом ликвидировал Секретариат президента и создал Администрацию президента, во главе которой поставил Сергея Левочкина.

В 2019 году шестой президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хочет переезда своей команды с Банковой, а в здании АП есть идея обустроить художественный музей.

19 июня Зеленский также пообещал сократить число работников президентской администрации.

В здании Администрации президента на Банковой есть бассейн и сауна, а также спортзал.

Источник 

администрация президента, Зеленский, Офис президента
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