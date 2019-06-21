Войти | Зарегистрироваться
13:56

пятница,
21 июня
Онлайн
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Жизнь
Как пережить жару: советы врачей и расценки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Разумков заявил о возможности объединения "Слуги народа" и "Голоса"

21.06.2019 / 12:50
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков теоретически не исключает объединения политсилы с партией "Голос" Святослава Вакарчука.

Об этом он сказал в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о том, что объединение с партией "Голос" - это утопия.

"Вопрос же не с кем ты будешь объединяться, вопрос - зачем ты будешь объединяться. Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии "Слуга народа", то, теоретически, объединение возможно", - заявил Разумков.

Кроме того, на вопрос, планируется ли объединение с теми, кто уже был депутатом, он отметил, что пока не может ответить.

"Я бы хотел увидеть, за кого проголосует украинское общество, и с теми, за кого люди проголосуют, нам будет по пути", - добавил глава партии.

Напоминаем: согласно последним данным опросов социологической группы "Рейтинг", за "Слугу народа" готовы проголосовать 47,1% украинцев, которые определились с выбором.

Вместе с тем партия "Голос" уже поднялась на третье место в симпатиях избирателей, за нее готовы отдать свои голоса 8,1% респондентов.

Источник 

 

Голос, Разумков, Слуга народа
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 июня
20 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.