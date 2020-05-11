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Запорожский митрополит УПЦ объяснил, чем опасна расслабленность души

11.05.2020 / 14:37
Запорожский митрополит УПЦ объяснил, чем опасна расслабленность души
Митрополит Лука Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Лука призвал верующих задуматься о том, как они проводят свою жизнь

Расслабленность души — это болезнь не только людей, потерявших связь с Богом, а и церковных людей.

Как сообщает Центр информации УПЦ, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своем Телеграм-канале объяснил, чем опасна расслабленность души.

«Неделя называется «О расслабленном», и связано это с тем, что в храмах читались отрывки из книги Деяний и Евангелия, в которых шла речь об исцелении людей, которые много лет страдали от неизлечимых болезней. Я хочу обратить внимание моих читателей на состояние расслабленности (паралича) души, которой подвержена сегодня большая часть человечества. Предел стремления этих душ – сытая жизнь и крепкое здоровье. Ради этого идеала многие из них готовы убивать, подымать революции, лгать, клеветать, лишь бы войти в клетку земного рая, которая каждый раз будет превращаться для них в ад.

Такие люди начинают жить в вечной муке уже здесь, на земле. Это их наказание за то, что они забыли о своем человеческом достоинстве. Забыли о том, что главное отличие человека от животного не в том, что он ходит на двух ногах, а в том, что он может и должен стремиться к Богу», - отметил архиерей.

Митрополит Лука призвал верующих задуматься о том, как они проводят свою жизнь.

«Конечно, нам приятно читать, лежа на диване, опершись на мягкие подушки, под кондиционером, о том, как подвизались в жаркой египетской пустыне преподобные отцы. Мы можем восхищаться их воздержанием и бдением, но лишь после того, как хорошо выспимся и плотно поедим. Но можем ли мы надеяться на то, что в вечности будем там же, где и эти Святые Отцы, совершившие такие великие подвиги? Не пора ли и нам задуматься над тем, что мы принесем в дар Распятому за нас Богу? Какой труд и подвиг мы подымем ради того, чтобы распять свою плоть со страстями и похотями?», - спрашивает иерарх УПЦ.

Владыка Лука подытожил, что «расслабленность – это та болезнь, которая делает нас неспособными к вечной жизни. От нее надо избавиться, как можно скорее».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Лука
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