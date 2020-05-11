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Сегодня митрополит Антоний станет гостем медиапроекта «Люди»

11.05.2020 / 15:00
Сегодня митрополит Антоний станет гостем медиапроекта «Люди»
112 Украина Источник: Центр информации УПЦ
В программе рассмотрят аспекты происходящего в Украине и мире

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) станет гостем международного медиапроекта «Люди» на телеканале «112 Украина».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на tv.112.ua, программа начнется сегодня в 15.15.

В двухчасовой программе, которую ведут телерадиоведущий Сева Новгородцев, обозреватель Юрий Молчанов, журналист Светлана Крюкова и рок-музыкант Олег Карамазов рассмотрят аспекты происходящего в Украине и мире.

Гостями медиапроекта станут Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук, доктор Ростислав Валихновский, главный редактор интернет издания «Страна.ua» Игорь Гужва, магистр Лондонской школы экономики Ирина Мартин из Великобритании, школьный учитель Людмила Пахомова проживающая в украинском поселке Жованка - на красной линии разграничения конфликта на Донбассе.

Сева Новгородцев представит премьеру видеоклипа и песни «Хэмингуэй», записанной в удаленном режиме, на карантине, музыкантами и участниками из четырех стран. Песня написана Александром Пилипцом лидером украинской группы «ALEX PILIPS», с участием Олега Карамазова лидером группы «Братья Карамазовы», Евгения Маргулиса и других музыкантов.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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