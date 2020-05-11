Войти | Зарегистрироваться
15:57

понедельник,
11 мая
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Закарпатье верующие УПЦ поздравили пожилых женщин с Днем матери

11.05.2020 / 15:07
На Закарпатье верующие УПЦ поздравили пожилых женщин с Днем матери
Мукачевская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Более 100 матерей получили в подарок цветы

На Закарпатье в Иршаве 10 мая, в Международный День матери, по инициативе главы Епархиального молодежного отдела, архимандрита Агапита (Шпиняка), православная молодежь поздравила с праздником пожилых женщин.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, более 100 матерей получили в подарок цветы.

«Мама - это наш Ангел на земле, бессонными ночами оберегает нас и возносит молитвы о своих детях. Поэтому будем беречь мам, пока они у нас есть», - призвал архимандрит Агапит.

Источник: Inpress.ua
Закарпатье, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 мая
10 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.