Войти | Зарегистрироваться
15:57

понедельник,
11 мая
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополита Иринея удостоили ордена «Патриот Украины»

11.05.2020 / 15:19
Митрополита Иринея удостоили ордена «Патриот Украины»
Днепропетровская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Награду вручили архиерею «за выдающийся вклад в духовное и патриотическое воспитание общества, настоящий патриотизм и непоколебимую любовь к родной Украине»

Всеукраинская общественная организация «Союз общественных организаций Украины «Народная Рада» 10 мая вручила митрополиту Днепропетровскому и Павлоградскому Иринею награду «Патриот Украины».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской епархии, вчера архиерею исполнился 81 год.

Награду вручили архиерею «за выдающийся вклад в духовное и патриотическое воспитание общества, настоящий патриотизм и непоколебимую любовь к родной Украине».

Всеукраинская общественная организация «Союз общественных организаций Украины «Народная Рада» создана в 2003 году. В организацию входит 1021 международных благотворительных организаций, 61 всеукраинская благотворительная организация, 92 благотворительных организации, 1064 всеукраинских общественных организаций, 1026 международных организаций, всего 4,6 тыс. общественных объединений.

Источник: Inpress.ua
орден, УПЦ, митрополит Ириней
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 мая
10 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.