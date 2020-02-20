Еще в одной стране обнаружили коронавирус

Об этом сообщает Радио Свобода по ссылке на полуофициальное информационное агентство ISNA

Случаи инфицирования в Иране были подтверждены за последние два дня.

Их зафиксировали, в частности, в центральной провинции Кум. Сообщается, что двое больных поместили на карантин.

Сейчас медики проводят ряд анализов, о результатах которых власти обещают заявить позже.

Мероприятия инфекционной безопасности усилены в аэропортах Ирана.

Напомним: новый коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань, провинция Хубэй, в декабре 2019 года.

Им заразились уже более 75 тысяч человек (74 тысяч из них – в самом Китае), в результате заражения Covid-2019 умерли более 2 тысяч человек, а вылечились 14,5 тысяч человек.

19 февраля, в китайский город Ухань отправился самолет для эвакуации граждан Украины и иностранцев из стран, обратившихся за помощью. Известно, что наш самолет возьмет на борт граждан из Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

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