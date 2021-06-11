«Это и есть та самая борьба за умы и сердца людей!». В Мариуполе Сивохо представил проект Гуманитарной стратегии воссоединения Украины

Команда Платформы собрала академическое сообщество, юристов, правозащитников, народных депутатов, представителей общин и территориальных громад, пишут Версии.

Лидер НППЕ Сергей Сивохо рассказал, что работа Платформы в коллаборации с Украинским институтом политики над правками к «законопроекту о переходном периоде» легла в основу представленного документа.

«Впервые за 7 лет войны на Донбассе появилась Гуманитарная стратегия воссоединения Украины. В разработке принимали участие ведущие украинские академики, а также эксперты по вопросам урегулирования конфликтов. Стратегия сможет стать основой государственной политики реинтеграции Донбасса. Она направлена на возвращение людей, а уже потом – территорий!», — сказал лидер НППЕ Сергей Сивохо.

Руководитель Украинского института политики Руслан Бортник отметил, что в Украине сегодня одновременно существует несколько законов, которые определяют конфликт на Донбассе абсолютно по-разному.

«Такая ситуация крайне негативно влияет на последовательность государственной политики в урегулировании конфликта, создает хаос. Представленная Гуманитарная стратегия воссоединения Украины – как раз должна преодолевать этот хаос, создавать единство во власти», — сказал Руслан Бортник.

Инициативу Платформы поддержал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

«Когда мы в 2015 году задавали вопрос жителям Мариуполя “а любите ли вы свой город?”, всего лишь 36% отвечали “да”. А сегодня уже 89% отвечают “да, мы любим город Мариуполь”. И это наше ключевое достижение. Я хочу, чтобы в Гуманитарной стратегии воссоединения Украины мы красной линией показали людей, их любовь и стремление к воссоединению через их сердце, через их отношение и через развитие. Я уверен, мы вернем и объединим всю Украину», — сказал Вадим Бойченко.

На обсуждениях приняли участие и народные депутаты Украины.

«Наша главная задача – прежде всего, вернуть людей, которые проживают на неподконтрольных территориях. Замечательный пример – работа с молодежью, которой Украина создает условия для обучения в высших учебных заведениях. Это и есть та самая борьба за умы и сердца – дать возможность получить качественное образование, фундаментальные знания. Это огромный ключ к успеху. И подобные инициативы в сфере образования находят положительный отклик на неподконтрольной стороне среди людей. И таких инициатив должно быть больше. Таким образом покажем, что мы не враги, а друзья», — высказала мнение народный депутат Виктория Гриб.

Сергей Сивохо отметил, что в Мариуполе состоялись первые общественные обсуждения. Их цель – услышать каждого жителя Донецкой и Луганской областей, и на основании высказанных мнений внести правки в документ. В ближайшее время запланирован ряд подобных мероприятий вдоль линии соприкосновения и на завершающем этапе – в Киеве.

Лидер НППЕ сообщил, что полный текст Стратегии будет опубликован на сайте Платформы, и каждый желающий сможет принять участие в обсуждениях и внести свои предложения.

Напомним, что два месяца назад в Краматорске во время общественных обсуждений «законопроекта о переходном периоде» лидер НППЕ Сергей Сивохо заявил о том, что «пришло время создать проект Гуманитарной стратегии. Если нас поддержат, мы замахнёмся и сделаем!».