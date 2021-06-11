Украинцы с 11 июня смогут ездить в Венгрию со свидетельством о вакцинации

Об этом министр написал в Twitter.

Как отметил Кулеба, Венгрия стала первой страной, которая признала украинское свидетельство о вакцинации. Уже с завтрашнего дня границы Венгрии откроются для вакцинированных украинцев.

"Официально: Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Первая страна ЕС, с которой воплотили такое решение", - заявил он.

Напомним, получить международное свидетельство о вакцинации могут украинцы, получившие обе дозы вакцины от коронавируса. Чтобы получить этот документ, нужно обратиться к своему семейному врачу.

Кроме того, в Минздраве объясняли, чем международное свидетельство вакцинации отличается от COVID-сертификата.

Добавим, кроме Венгрии, переговоры о признании свидетельств о вакцинации ведутся с Молдовой, Турцией и Грузией.

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