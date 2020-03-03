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Эвакуация украинцев из Уханя обошлась бюджету в 4,5 миллиона

03.03.2020 / 14:54
На эвакуацию украинцев и членов их семей из китайского города Ухань, которая прошла 20 февраля, из бюджета Украины выделили 4,5 миллиона гривень.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры в ответ на запрос hromadske.

«... было выделено 4500 тыс. гривень (4,5 млн грн - ред.) для осуществления эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса 2019-nCoV на территории Китайской Народной Республики (г. Ухань)», - говорится в документе.

В Мининфраструктуры уточнили, что средства ведомству выделили из резервного фонда бюджета в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 5 февраля.

Напомним, самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными из китайского города Ухань украинцами и иностранцами утром 20 февраля приземлился в Харькове. На борту находились 45 украинцев и 27 иностранцев, а также экипаж и врачи. Отмечалось, что все здоровы и без симптомов коронавируса.

Эвакуированных вместе с экипажем самолета и медиками, которые были на борту самолета, привезли в медицинский центр в поселке Новые Санжары на Полтавщине. Местные жители целый день блокировали дорогу, чтобы не пропустить автобусы с эвакуированными, и требовали не размещать их в местном медучреждении. Впрочем, когда автобусы подъехали, правоохранители оттеснили их и освободили дорогу.

Вместе с эвакуированными из Уханя в медцентре в изоляции находится и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Источник 

эвакуация, коронавирус, Китай, Ухань
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