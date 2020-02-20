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Политзаключенный Семена прибыл из Крыма в Киев

20.02.2020 / 11:18
Крымский журналист, политзаключенный Николай Семена прибыл в Киев из аннексированного Россией Крыма.

Об этом сообщает Twitter журналистки Натальи Гуменюк, Facebook-страница омбудсмена Людмилы Денисовой.

Прямая речь Семены: "Дочка провожала. Мы все очень волновались, что могут не выпустить. Но они не нашли повода для этого, все обошлось. Пересмотрели все вещи, просветили все своими аппаратами – все обошлось достаточно мирно"

Семена рассказал, что на Херсонщине его встречали и чиновники Херсонской администрации и представители Меджлиса крымскотатарского народа.

В Киеве Семену встречали освобожденный в октябре 2017 года Ильми Умеров, журналисты и работники Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Прямая речь омбудсмена Людмилы Денисовой: "По распоряжению президента Украины крымский журналист получит необходимое высококвалифицированное лечение на базе государственного научного учреждения "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины "Государственного управления делами".

Кроме того, после прохождения курса лечения и реабилитации он получит социальное обеспечение от государства в полном объеме".

Напомним: в 2017 году суд аннексированного Крыма приговорил Николая Семену к 2,5 годам условно за статью, в которой он якобы "публично призывал к нарушению территориальной целостности России".

В 2018 году Семену включили в "список на обмен".

В января 2019 года "суд" в Симферополе рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятии с него судимости.

18 февраля 2020 года Семена выехал из Крыма на материковую часть Украины.

Источник 

Крым, Киве, политзаключенный, Николай Семена
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