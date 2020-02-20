Во время атаки вблизи Золотого миссия ОБСЕ зафиксировала 2300 взрывов

Об этом свидетельствует внеочередной краткий отчет СММ ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе)

Дословно: "Утром 18 февраля, примерно с 5:30 до 11:30, во время патрулирования в районе Золотого (подконтрольное правительству, 60 км к западу от Луганска), на передних патрульных базах в Кадиевке (бывший Стаханов, не подконтролен правительству, расположен в 50 км к западу от Луганска) и Попасной (под контролем правительства, 69 км к западу от Луганска) и с помощью своих камер СММ зафиксировала заметный скачок в количестве нарушений режима прекращения огня в этом районе, включая более 2300 взрывов".

Около 12:00 миссия направила в тот район беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия. Его кадры анализируют.

В ежедневном отчете СММ ОБСЕ даст более подробную информацию по результатам наблюдений.

Напомним: утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного, что вблизи Золотого. Они попытались продвинуться через линию разграничения.

Подразделения ОС дали отпор и удержали контроль, но понесли потери: один погибший, четверо раненых.

Глава Генштаба Руслан Хомчак рассказал, что боевики открыли огонь по наблюдательным пунктам 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад Объединенных сил Украины с трех направлений, разбили видеокамеру на посту "Баня", а после нескольких часов боя попросили о режиме "тишины", чтобы забрать погибших . По его словам, ОС контролируют ситуацию.

Хомчак связал обострение 18 февраля с 5-й годовщиной трагедии в Дебальцево.

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