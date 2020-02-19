Начальник Генштаба Хомчак находится на месте атаки боевиков в Луганской области

"Сейчас начальник Генерального штаба находится на месте события. Он приедет и конкретно все расскажет", - сказал Загороднк журналистам после закрытого заседания парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в среду, 19 февраля.

По словам министра обороны, первыми бой в Луганской области начали боевики. "По нашей информации они (украинские военнослужащие – ред.) временно оставили его (пункт наблюдения – ИФ), а наши позиции остались неизменными. То есть опорный пункт был впереди всех остальных наших позиций", - рассказал министр.

Министр обороны отметил, что украинская сторона по данным разведки знала о сосредоточении техники у линии соприкосновения.

"Разведка нам все докладывает. Мы знали о сосредоточении техники до того как это случилось и поэтому мы подготовились и поэтому все действия наших военных сохранили ситуацию по безопасности", - сказал он.

Как сообщил журналистам глава комитета Александр Завиткевич, комитет может продолжить рассмотрение ситуации вокруг эскалации на Донбассе в пятницу (21 февраля), чтобы заслушать представителей Генштаба, которые в настоящее время находятся на месте событий.

Источник