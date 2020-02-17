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На Волыни пострадавшая от захвата ПЦУ община просит помощи в возведении нового храма

17.02.2020 / 19:41
На Волыни пострадавшая от захвата ПЦУ община просит помощи в возведении нового храма
Строительство храма Источник: Центр информации УПЦ
Церковная община просит всех неравнодушных помочь в приобретении окон и дверей

В Волынской области, в селе Мызово Старовыжевского района церковная община Украинской Православной Церкви просит помочь в строительстве нового храма, который верующие строят взамен захваченного год назад активистами Православной Церкви Украины храма в честь Рождества Богородицы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Фейсбук Благотворительного фонда «Фавор», церковная община просит всех неравнодушных помочь в приобретении окон и дверей.

«Сегодня мы хотим попросить помочь общине села Мызово приобрести для будущего храма окна и двери – для этого необходимо 65 000 грн. Конечно, нужд еще очень много, от покупки плитки на пол до установки купола. Именно поэтому мы просим не только поддержать общину денежкой на карту, но, у кого есть возможность, связаться с отцом Анатолием и взять на себя какие-нибудь строительные расходы»,– сообщили в благотворительном фонде.

Реквизиты для перечисления помощи: карта Ощадбанка 5167 4900 2259 1771 (Анатолий Мацелик). Телефон настоятеля: +380 (99) 654 93 36.

Как сообщалось ранее, в январе прошлого года местные активисты провели незаконное собрание о переводе храма Рождества Богородицы УПЦ в ПЦУ, забрали ключи у настоятеля храма, протоиерея Анатолия Мацелика. Незаконные действия были обжалованы в суде, но позже активистам ПЦУ удалось захватить храм в селе Мызово.

упц
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