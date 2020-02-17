В Винницкой епархии заявили, что за захват храмов УПЦ рейдерам платили деньги

На Винничине храмы Украинской Православной Церкви захватывали люди, не имеющие к Церкви никакого отношения, а также нанятые за деньги активисты, заинтересованные в получении денег.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий в программе «Право на веру» в эфире «Першого козацького».

«Церковь шельмовали, говорили людям: все, ты – московский агент, батюшки – ФСБ-агенты Путина. Люди были в замешательстве. Все это делалось силой. И это делали не верующие люди. Мы даже можем сейчас посмотреть, где эти люди, которые хотели, чтобы храм перешел, их в храмах нет, храмы пустые», - подчеркнул владыка.

По информации владыки, за захват храма в Стрижавке активистам предложили 70 тысяч гривен.

По словам митрополита Варсонофия, захваты храмов совершали люди, которые являются по факту нецерковными.

«Все те, кто захватывал храмы, молодчики-активисты, это околоцерковные люди, которые еще не просвещены светом Христовой веры», - заявил владыка.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области священник, который ранее перешел в Православную Церковь Украины, вернулся в Украинскую Православную Церковь.