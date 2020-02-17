Войти | Зарегистрироваться
21:17

понедельник,
17 февраля
Онлайн
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Винницкой епархии заявили, что за захват храмов УПЦ рейдерам платили деньги

17.02.2020 / 19:38
В Винницкой епархии заявили, что за захват храмов УПЦ рейдерам платили деньги
Митрополит Варсонофий Источник: Центр информации УПЦ
По словам митрополита Варсонофия, захваты храмов совершали люди, которые являются по факту нецерковными

На Винничине храмы Украинской Православной Церкви захватывали люди, не имеющие к Церкви никакого отношения, а также нанятые за деньги активисты, заинтересованные в получении денег.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий в программе «Право на веру» в эфире «Першого козацького».

«Церковь шельмовали, говорили людям: все, ты – московский агент, батюшки – ФСБ-агенты Путина. Люди были в замешательстве. Все это делалось силой. И это делали не верующие люди. Мы даже можем сейчас посмотреть, где эти люди, которые хотели, чтобы храм перешел, их в храмах нет, храмы пустые», - подчеркнул владыка.

По информации владыки, за захват храма в Стрижавке активистам предложили 70 тысяч гривен.

По словам митрополита Варсонофия, захваты храмов совершали люди, которые являются по факту нецерковными.

«Все те, кто захватывал храмы, молодчики-активисты, это околоцерковные люди, которые еще не просвещены светом Христовой веры», - заявил владыка.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области священник, который ранее перешел в Православную Церковь Украины, вернулся в Украинскую Православную Церковь.

Источник: Inpress.ua
упц, захват храмов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.