Зеленского призвали уволить Сытника

Как отмечает автор петиции Павел Григорьев, Сарненский суд Ривненской области признал директора НАБУ виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области. В частности, председателю Национального антикоррупционного бюро Украины присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов - 3400 гривен, об этом свидетельствует решение суда.

«Сытник несколько лет подряд за счет советника члена правления финансово-консалтинговой компании «Авангард» Николая Надейка отдыхал на элитном курорте «Полесское-Сарны» Ривенской области. Угодьям владеет Юркевич Александр Романович, бывший помощник народного депутата Украины 4 и 6 созывов Шершуна Николая Харитоновича (Блок Литвина), бывшего главы Госкомитета лосного хозяйства Украины.

По словам самого М. Надейки, за период с 2017 по 2019 Сытник побывал в угодье 5 раз. За каждый уикенд было заплачено в среднем примерно 100 000 гривен. Оплату полностью на себя брал Надейка, который выдавал деньги не только на проживание в отеле, но и на еду, а также на дорогие развлечения. Посредником же между Сытником и Надейкой выступал дядя второго - Николай Клевак. Он выполнял любые просьбы Сытника, заказывая продукты и планируя ему развлечения, договаривался с персоналом отеля о дополнительном обслуживании такого важного гостя», – говорится в тексте документа.

«Считаем, что человек с такими моральными качествами и отношением к закону не может находиться на посту директора НАБУ, как и вообще работать в правоохранительных органах. Однако, Законом Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» установлен исчерпывающий перечень оснований для увольнения директора НАБУ. В связи с этим просим президента Украины Владимира Зеленского выполнить свою предвыборную программу и искоренить коррупцию в таком важном органе как НАБУ. Предлагаем единственный реальный механизм: прямо и публично предложите директору НАБУ Артему Сытнику подать письменное заявление о прекращении полномочий по собственному желанию, поскольку он дискредитирует всю антикоррупционную систему Украины», – сказано в петиции.

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