Войти | Зарегистрироваться
10:00

четверг,
03 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Как уволить директора НАБУ Артема Сытника - пошаговая инструкция от адвоката

03.09.2020 / 09:03
Всего на увольнение Сытника может пойти не более двух месяцев

Адвокат Олег Шрам объяснил, как можно уволить Артема Сытника после правовой коллизии, которая возникла после решения КСУ о незаконности указа Порошенко о назначении его директором Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщает APnews со ссылкой на пост Шрама, пишет APnews.

Фактически президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации, так как у него нет полномочий уволить Сытника, который планирует оставаться директором НАБУ до 2022 года. Однако Шрам пояснил, что есть законный способ уволить Сытника всего в три шага.

Во-первых, необходимо внести изменения в закон "О НАБУ", изменив статус ведомства с государственного правоохранительного органа на центральный орган исполнительной власти. Также следует установить, что директора НАБУ назначает и увольняет Кабмин, дополнить ст. 11 специальным званием высшего офицерского состава - генерал-майор НАБУ и внести некоторые технические изменения.

Когда изменения в закон вступят в силу, президент должен подписать указ, предусматривающий, что должность директора НАБУ подлежит замещению лицом высшего офицерского состава.

Затем, будучи субъектом назначения, Кабинет министров может уведомить директора НАБУ о сокращении должности госслужбы и объявить новый конкурс на должность директора НАБУ, подлежащую замещению лицом высшего офицерского состава.

"Срок реализации: п. 1 - изменения в Закон (с учетом наличия монобольшинства) 2-3 недели; п. 2 - издание Указа Президента – 1 день; п. 3 уведомление директора НАБУ об увольнении в связи с сокращением должности госслужбы - за 30 дней до увольнения. Общий срок – не более 2-х месяцев", - отметил Шрам.

Кабмин, увольнение, НАБУ, Сытник, Зеленский, Шрам
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 сентября
2 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.