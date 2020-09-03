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Шабунин точку зрения своей сотрудницы выдал за мнение западных партнеров

03.09.2020 / 08:26
Глава Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин, будучи в агонии из-за скорой потери своего кормильца по сливам и грантам директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника, в очередной раз решил обмануть всех путём тупой манипуляции.

Как пишет Инпресс, на сайте Atlantic Council в разделе UkraineAlert вышла публикация о том, что "прокремлевские" депутаты и олигархи якобы против "реформ" в Украине, потому что Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении на должность коррупционера Артема Сытника.

Глава ЦПК успел рассказать о статье как о мнении "западных партнеров". Однако он умолчал о примечании, что "мнения, выраженные в UkraineAlert принадлежат исключительно авторам и не обязательно отражают точку зрения Атлантического совета, его сотрудников или сторонников". Но самое главное, Шабунин не признался, что так называемое мнение "западных партнеров" принадлежит сотруднице Центра противодействия коррупции Татьяне Шевчук, которая совсем недавно засветилась на фото со своим начальником во время очередного выпрашивания грантов в посольстве Нидерландов.

ЦПК, Шабунин, Шевчук, Atlantic Council, Атлантический совет
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