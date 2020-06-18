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Виталий Шабунин пытается откреститься от проведения проплаченной акции против одного из судей

18.06.2020 / 19:18
Он не рассчитывал, что те, кто проплатил плакаты и массовку, проплатят также и освещение акции в СМИ

Глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявил, что сегодняшняя акция ЦПК под Офисом президента неправильно освещается СМИ. В частности, якобы, ее требованием была не отставка судьи Михаила Смоковича, а ликвидация одного из столичных судов, пишет From-UA.

Отметим, что участники акции держали в руках плакаты именно против судьи Смоковича. Его назвали «убийцей Майдана» и требовали у президента его увольнения. Каким образом эти требования не являются требованиями отставки, Шабунин не объяснил. Тем не менее, на своей странице в Фейсбук он потребовал у СМИ снять «неправильную» новость.

Тем временем в соцсетях появилась информация, что Виталий Шабунин взял деньги за проведение акции против судьи Смоковича. Однако он, якобы, не рассчитывал, что те, кто проплатил плакаты и массовку, проплатят также и освещение акции в СМИ. Теперь Шабунину, чтобы сохранить лицо, приходится уверять, что его организация не имеет отношения к тем призывам, которые звучали на его же акции.

митинг, ЦПК, Шабунин, Смокович
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