Во Владимир-Волынской епархии УПЦ призвали верующих усилить меры безопасности в связи с новыми случаями COVID

Во Владимир-Волынской епархии Украинской Православной Церкви призвали верующих усилить меры безопасности в связи с новыми случаями коронавируса.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Владимир-Волынской епархии, соблюдать меры безопасности и инструкции МОЗ призвал митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир.

«В некоторых районных центрах и населенных пунктах Владимир-Волынской епархии есть новые случаи распространения коронавирусной инфекции COVID-19. С целью предотвращения распространения заболевания, благословляется сугубо усилить меры безопасности, соблюдая все инструкции Министерства здравоохранения», - сказано в обращении митрополита к священнослужителям и верующим.