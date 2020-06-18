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Во Владимир-Волынской епархии УПЦ призвали верующих усилить меры безопасности в связи с новыми случаями COVID

18.06.2020 / 19:01
В УПЦ призвали верующих усилить меры безопасности

Во Владимир-Волынской епархии Украинской Православной Церкви призвали верующих усилить меры безопасности в связи с новыми случаями коронавируса.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Владимир-Волынской епархии, соблюдать меры безопасности и инструкции МОЗ призвал митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир.

«В некоторых районных центрах и населенных пунктах Владимир-Волынской епархии есть новые случаи распространения коронавирусной инфекции COVID-19. С целью предотвращения распространения заболевания, благословляется сугубо усилить меры безопасности, соблюдая все инструкции Министерства здравоохранения», - сказано в обращении митрополита к священнослужителям и верующим.

Источник: Inpress.ua
карантин, Волынь, УПЦ
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