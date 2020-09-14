«Антикоррупционер» Виталий Шабунин сам увяз во взятках

Недавно Dubinsky.pro сообщал о том, чем на самом деле могут заниматься различные общественные организации, которые якобы созданы для того, чтобы бороться с коррупцией в нашей стране. Тогда мы рассказали, как работает ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна», и какие возможные схемы открываются во время их деятельности. Мы продолжаем рассказывать о подобных организациях и личностях. Сегодня поговорим об известном «антикоррупционере» Виталии Шабунине и его ГО «ЦЕНТР ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ».

Директором данного ГО является Дарья Каленюк, а учредителями вместе с ней и Шабуниным ее супруг Орест Рудый.

Несмотря на то, что юридический адрес данной организации — Киев, ул. Суворова, 4/6, (оф. 905), свою деятельность они осуществляли и в других местах:

- До 2014 года ГО «ЦЕНТР ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ» (далее — ГО «ЦПК») находилось по своему юрадресу (ул. Суворова, 4/6), где платили ПТИ «Киеворгбуд» 900 гривен в месяц, что ниже рыночной цены приблизительно в 10 раз, но данный факт не особо тревожил «борцов с коррупцией».

- С 2014 года — по адресу Лютеранская, 21/12 кв.47, где на стене была установлена видеокамера, которая вела съемку входа в Администрацию Президента Украины;

- С 2017 году — по улице Малоподвальная, 10 кв. 2. Помещение арендовалось у некого Василия Федоришина, доктора наук, профессора, который является руководителем ГО «СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОЛЕГІУМ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ТА МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ»). Общая сумма арендной платы за 2017 год составило более 890 тыс. гривен.

С 2018 года Шабунин и его организация переехала на ул. Шовковична, 20 кв.2,3 (субаренда помещения у ООО «Школа стилю «Ле бланк»). Ежемесячная стоимость аренды составила 83 тыс. гривен.

В состав правления ГО «ЦПК» входили:

- Виталий Шабунин — глава правления ГО «ЦПК»;

- Александра Устинова, ныне народный депутат от партии «Голос».

- Елена Щербан, юрист;

- Татьяна Пеклун, заместитель исполнительного директора. С 2019 года — начальник управления коммуникаций ГК «Укроборонпром»;

- Антонина Волкотруб — финансовый аналитик ГО «ЦПК».

Финансы

В 2017 году ГО ЦПК обнародовало отчет, согласно которому на счета организации поступило $412 тыс. от:

- USAID — 56,9%;

- Еврокомиссия и гранты от стран ЕС — 27,7%;

- Гранты международных фондов — 17%;

- Пожертвования физлиц — 4,3%.

Никаких конкретных данных на сайте ГО относительно расходов средств нет. Указано лишь то, что ГО «ЦПК» участвовало в проектах «МНОЦПК», «Укр.авт», «РЕР», которые являются совместными с ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна». Вполне могли реализовываться за средства последнего.

В налоговом отчете ГО «ЦПК» об использовании доходов (прибыли) за 2017 год указаны поступления в размере 11,29 млн гривен, а расходы — 11,23 млн гривен.

За 2017-2018 года ГО «ЦПК» получило с разных источников финансовую помощь в размере 22,3 млн гривен:

- 5,7 млн гривен — ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна»;

- 687 тыс. гривен — посольство Великобритании в Украине;

- 2,3 млн гривен — посольство Нидерландов;

- 1,02 млн гривен — посольство США в Украине;

- 4,8 млн гривен — Фонд «Видродження»;

- 195 тыс. гривен — Томаш Фиала (Dragon Capitals);

- 40 тыс. гривен — Ю.И. Когутяк;

- 5,9 млн гривен — от продажи иностранной валюты.

Общие поступления, по имеющейся информации, могли составить минимум 28,3 млн гривен, а затраты — 22,1 млн гривен.

Стоит обратить внимание, на что ГО расходует средства.

К примеру, юридическим лицам (без учета банковских услуг) было выплачено всего 547 тыс. гривен. А различным гражданам физлицам за услуги переведено более 11,5 млн гривен, из них:

- 3,2 млн гривен в виде зарплаты;

- 8,3 млн гривен — оплата ФОПам за предоставленные услуги.

Таким образом, практически все те миллионные средства, которые поступают в ГО «ЦПК», в конечном итоге распределяются: либо на ФОПы за предоставленные услуги, по гражданско-правовым договорам, либо выплачиваются в виде зарплаты.

В отличие от ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна», все члены ГО ЦПК подали декларации о доходах и имущественном состоянии.

Стоит также сказать и о том, что члены ГО «ЦПК», за исключением руководителей (Шабунина и Каленюк), получали доход как ФОПы.

Осторожность Шабунина и Каленюк можно объяснить тем, что в июне 2017 года ГУ ГФС Киева было начато уголовное производство №32017100000000081 относительно неправомерных действий должностными лицами ГО, которые выплачивали средства организации самим себе (как ФОПам) по гражданским договорам и таким образом нарушали статус не прибыльности ГО — превращая данные организации в прибыльные, в последствии чего необходимо будет осуществлять уплату налогов.

Ну а непосредственно Шабунин, Волкотруб, Каленюк, Миткалин проходят по уголовному производству №42016000000000688 от 16 марта 2016 года, начатом следственным управлением Генпрокуратуры Украины по признакам присвоения средств международной технической помощи правительством США, выделенных на протяжении 2014-2016 годов в рамках проекта «Підтримка реформ кримінальної юстиції в Україні». В ходе расследования было установлено, что средства на счета ГПУ как реципиента (получателя) по данному проекту международной технической помощи, не поступали. Вместо этого, деньги пришли на счета другого реципиента — ГО ЦПК, откуда переводились на связанные с ГО ФОПы в виде оплаты предоставленных услуг.

В феврале 2020 года еще и Нацполиция открыла дело против ГО ЦПК, в связи с разворовыванием средств международной помощи, которые предназначались больным СПИДом.

Появляется много вопросов к сотрудничеству ГО «ЦПК» с различными ФОПами, а также другими физическим лицами:

- Супруга учредителя ГО «ЦПК» (Каленюк) Ореста Рудого является директором ГО, а его родная сестра Марта Руда получает доход от ГО, как ФОП.

- ФОПы Александр Литвин и его супруга Олеся Коваль — предоставляют услуги неопределенного характера.

- Финансовый аналитик ГО Андрей Шуран, в 2011 году выступал соучредителем (за денежное вознаграждение) фиктивного предприятия ООО «Фінансова енергетична корпорація України», которая в 2009-2011 годах использовалась в схемах закупок подразделениями «Укрзализныци» ТМЦ по завышенным ценам, с целью создания фиктивного налогового кредита.

- Вадим Гудима — ФОП, который получал средства за предоставление услуг и являлся координатором ГО «Пора». В 2017 году всплыла информация, согласно которой он принимал участие в схемах по предоставлению фиктивных услуг ФОПам, с последующим снятием налички через банкоматы и возвращением ее заказчику.

- Евгений Демченко — ФОП, активист, участник нескольких молодежных ГО. В 2013 году от имени МГО «Інтерньюз-Україна»(финансируется США) проводил в Киеве тренинг «Как эффективно использовать Твиттер во время массовых акций протестов». В 2017 году он был заподозрен в участии в схемах по предоставлению фиктивных услуг, как ФОП с дальнейшим снятием налички через банкоматы и возвращение ее заказчику.

- Игорь Дробот — ФОП, который также в 2017 году был заподозрен в участии в схемах по предоставлению фиктивных услуг, с дальнейшим снятием налички через банкоматы и возвращение ее заказчику.

Все они сотрудничали с ГО ЦПК и получали немалые средства.

Ну а совсем недавно адвокат Ростислав Кравец сообщил о том, что Шабунину по какому-то странному стечению обстоятельств удалось избежать ответственности еще и за коррупционное правонарушение: на Шабунина составлен протокол о коррупции, в связи с тем, что он забыл подать декларацию.

Деятельность ГО ЦПК требует тщательного анализа по всем изложенным фактам и проверок.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro