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Шабунин решил сам себя похвалить

29.09.2021 / 19:17
Председатель правления общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Европейский Союз отметил его организацию за борьбу с олигархами.

По заявлению Шабунина, об этом говорится в докладе eca.europa.eu. 

"В свойственной себе манере лжеца и манипулятора обнаглевший от своей безнаказанности, зашкваренный активист Шабунин нам повествует, что Европейский Союз, похвалил его Центр приумножения коррупции за борьбу с олигархами. И просит денег. Впрочем, ничего нового. Все как обычно", - сообщают судьи в телеграмм-канале "Под мантией". 

"Как видим, отчёт этот был принят 3- й Палатой во главе с г-жой Беттиной Якобсен, членом Счетной палаты, в Люксембурге 20 июля 2021 года. Да, прям весь Евросоюз, вместе с его гражданами, впечатлён Виталькой. Но никакого отдельного упоминания о Шабунине и его шараги ЦПК там нет, а информация отчета в части «антикор инфраструктуры» явно сделана в комплиментарной манере и не полная. Никаких тебе упоминаний о зашкварах по АРМА и НАБУ", - отмечают авторы поста.

И на заметку они добавляют: "«Совет ввел режим санкций за незаконное присвоение в 2014 году, чтобы заморозить активы 22 лиц, обвиняемых в хищении государственных средств в Украине. В 2020 году только 10 из первоначально названных лиц остались в санкционном списке, поскольку другие были исключены из списка Советом после решения Европейского суда. Европейская служба внешних дел собрала недостаточно достоверную информацию». Ещё бы ей быть достоверной, если она основывается на доносах таких как Шабунин и Каленюк".

Судьи обращают внимание, что "все эти так называемые общественные организации рьяно выступают за прозрачность и публичность. Но ни у кого из них на сайте не написан их годовой бюджет грантов в цифрах и конкретные источники их финансирования". "Шабунин, напиши лучше, во сколько миллионов гривен обходится финансирование «партнерами» вашей организации иностранных агентов. Вот это действительно интересно", - советуют они.

судьи, ЕС, Шабунин
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