Войти | Зарегистрироваться
11:46

пятница,
19 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

«Борец» коррупцией Виталий Шабунин отказался назвать своих спонсоров

19.06.2020 / 10:09
Он убежал от журналистов, которые попытались задать ему вопросы

Скандальный активист Виталий Шабунин отказался отвечать на вопросы журналистов, сообщает телеграмм канал издания Страна.ua.

Инцидент произошел около Офиса Президента во время митинга против коррупции в судебной системе Украины. Как сообщает корреспондент PavlovskyNEWS, Шабунин, которого заметили среди организаторов акции, фактически убежал от журналистов, которые попытались задать ему вопросы.

«Виталий, впредь предлагаем вам хотя бы послушать наши вопросы, а не убегать от них», - обратились журналисты к Виталию Шабунину. «Хотя бы рассказали, о чем вообще ваша акция или она важна только вашим спонсорам, а не обществу?», - резюмирует издание.

Напомним, вчера под Офисом Президента состоялась акция с требование увольнения председателя Кассационного административного суда Украины в составе Верховного суда Украины Михаила Смоковича.

митинг, журналисты, Шабунин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 июня
18 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.