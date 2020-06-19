«Борец» коррупцией Виталий Шабунин отказался назвать своих спонсоров

Скандальный активист Виталий Шабунин отказался отвечать на вопросы журналистов, сообщает телеграмм канал издания Страна.ua.

Инцидент произошел около Офиса Президента во время митинга против коррупции в судебной системе Украины. Как сообщает корреспондент PavlovskyNEWS, Шабунин, которого заметили среди организаторов акции, фактически убежал от журналистов, которые попытались задать ему вопросы.

«Виталий, впредь предлагаем вам хотя бы послушать наши вопросы, а не убегать от них», - обратились журналисты к Виталию Шабунину. «Хотя бы рассказали, о чем вообще ваша акция или она важна только вашим спонсорам, а не обществу?», - резюмирует издание.

Напомним, вчера под Офисом Президента состоялась акция с требование увольнения председателя Кассационного административного суда Украины в составе Верховного суда Украины Михаила Смоковича.