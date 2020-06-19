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Некоторым областям "светит" жесткий карантин, но есть шанс на лето без карантина

19.06.2020 / 09:42
Некоторым областям "светит" жесткий карантин, но есть шанс на лето без карантина
В некоторых областях Украины могут ввести жесткий карантин с 22 июня в случае плохой эпидемической динамики.

В то же время Украина имеет шанс 3-4 месяца жить без карантина, если граждане будут придерживаться противоэпидемических рекомендаций.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на пресс-конференции 18 июня.

Прямая речь Ляшко: "Этот график показывает, когда и как на территории нашей страны будет внедряться адаптивный карантин... Этот график показывает, что если мы движемся без сезонности, в некоторых областях нашей страны жесткий карантин уже может быть введен с 22 июня. Динамика роста может показать эти цифры.

Если мы пойдем по желто-зеленому сценарию, вероятность того, что лето мы можем пройти без карантина также достаточно высока. 3-4 месяца Украина может прожить без карантина. Главное сейчас правильно соблюдать санитарные нормы и мягко выходить из карантина.

Если этого не делать, мы можем запускать определенные области в карантин, в том числе жесткий карантин. Как это делать, мы прописали в новом постановлении Кабинета министров, которое было одобрено вчера и вступает в силу в следующую среду, 22 июня".

В частности, в этом постановлении написано, что карантин распространяется на территории всего государства до 31 июля и имеет следующие ограничения: обязательное ношение масок в зданиях и в общественном транспорте, деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха запрещена до 31 июля, массовые мероприятия – с количеством лиц не более одного на 5 кв м, в общественных зданиях, учреждениях питания, магазинах – не более одного человека на 10 кв м, в транспорте – не больше количества мест.

Усиление карантина будут вводить региональные комиссии ТЭБ и ЧС.

Источник

коронавирус, карантин
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