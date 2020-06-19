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Количество новых случаев COVID-19 еще больше выросло – рекордные 829

19.06.2020 / 09:01
За сутки 17 июня в Украине COVID-19 диагностировали у рекордно большого количества людей – 829 новых случаев, 23 больных умерли в среду, 504 выздоровели.

Такие данные СНБО

Всего за время пандемии коронавирусную болезнь обнаружили в Украине у 34 063 человек, из них 966 человек умерли,15 447 выздоровели.

Это уже третий антирекорд за последние несколько дней. Накануне, то есть за сутки 16 июня, было два антирекорда – 758 новых случаев коронавируса и 31 смерть от осложнений болезни. За 12 июня было подтверждено 753 диагноза.

Больше всего новых случаев зафиксировано во Львовской (171), Закарпатской (74) и Ровенской (73) областях.

Министр здравоохранения Максим Степанов позже сообщил, что за минувшие сутки провели 21 204 тестирование, из них 12 106 методом ПЦР и 9 098 методом ИФА.

17 июня было госпитализировано 195 человек.

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статистика, коронавирус, COVID-19
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