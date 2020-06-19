Рада не поддержала обновленную программу действий правительства Шмыгаля

Решение на заседании Рады 18 июня поддержали лишь 207 нардепов из необходимых 226

Фракции "Голос", "Батькивщина" и "ОПЗЖ" не голосовали за программу деятельности Кабинета министров.

Нардепы оппозиционных партий заявляли, что правительство Шмыгаля не заслуживает на иммунитет и должно уйти в отставку.

Одной из претензий нардепов было присутствие Арсена Авакова в должности министра МВД.

Парламентарии "Евросолидарности" заявили, что собрали 80 подписей за отставку Кабмина Шмыгаля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль представил в Верховной Раде программу деятельности правительства.

По его словам, успешность деятельности правительства также зависит от сотрудничества КМУ и парламента.

Новую программу правительства расширили до 85 страниц, она структурирована по каждому министерству и предполагала падение ВВП в 2020 году на 4-8%.

Первую программу действий правительства в Раде прозвали "рефератом" и отправили на доработку по просьбе самого Шмыгаля.

Напомним: 4 июня Рада поддержала решение об отправке на доработку Программы деятельности правительстваДениса Шмыгаля. Тогдашняя версия документа остро раскритиковали нардепы. Планировалось, что парламент может рассмотреть вторую редакцию Программы на заседании 18 июня.

Законодательство Украины определяет, что Программа деятельности правительства подается в Верховную Раду премьер-министром в течение одного месяца со дня формирования правительства.

Одобренной она считается в случае, если за нее проголосовало большинство от конституционного состава парламента. Также Рада может предоставить возможность правительству доработать Программу и рассмотреть ее повторно не позднее чем через 15 дней после такого решения.

Обновленная программа деятельности правительства насчитывала несколько десятков страниц и структурирована по каждому министерству.

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